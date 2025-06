Mattina di passione per il traffico tra Castel San Giovanni e Piacenza dopo uno schianto in A21

Mattina di passione per il traffico tra Castel San Giovanni e Piacenza a causa di un tamponamento tra tre Tir sull'A21. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora tra i caselli di Castel San Giovanni e di Piacenza Ovest e poi il traffico è stato ripristinato ma su una sola corsia per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 al chilometro 152 alla Bonina di Calendasco, all'altezza dell'abitato di San Nicolò. In direzione di Piacenza e Brescia il traffico è stato interrotto e poi ripristinato ma su una sola corsia per consentire il completamento dell'intervento di soccorso.

Nel frattempo le auto in arrivo da Torino e Stradella è stato fatto uscire sulla Statale 412 all'altezza del polo logistico di Castel San Giovanni e a Castel San Giovanni ha potuto riprendere la sua marcia verso Piacenza lungo la Statale 10 Padana Inferiore fino a Piacenza. Di conseguenza, sia a Castel San Giovanni che lungo l'asse verso Piacenza, si sono creati pesanti rallentamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, due ambulanze e un'automedica. I conducenti dei tre mezzi pesanti se la sono cavata senza gravi conseguenze e hanno tutti rifiutato il trasporto al pronto soccorso.