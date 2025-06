A21 chiusa tra Castel San Giovanni e Piacenza per un tamponamento tra tir

Autostrada A21 chiusa tra i caselli di Castel San Giovanni e di Piacenza Ovest per un tamponamento tra tre mezzi pesanti. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 al chilometro 152 alla Bonina di Calendasco, all'altezza dell'abitato di San Nicolò. In direzione di Piacenza e Brescia si è formata una lunga coda di auto ferme sulla corsia Sud, per una lunghezza che hanno superato i 4 chilometri. La corsia Sud è stata a lungo chiusa tra i due caselli e il traffico in arrivo da Torino e Stradella è stato fatto uscire sulla Statale 412 all'altezza del polo logistico di Castel San Giovanni. Di conseguenza il traffico si è riversato sulla Provinciale 10 Padana Inferiore tra Castel San Giovanni e Piacenza, creando rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, due ambulanze e un'automedica.