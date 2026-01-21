Agitato e con coltello nei calzini, paziente del PS sedato e denunciato

Nelle prime ore del 21 gennaio, alle 3.30 circa, due “gazzelle” del Radiomobile di Piacenza sono intervenute presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Piacenza, a seguito della segnalazione della presenza di un paziente in stato di forte agitazione. L’uomo, un marocchino di 43 anni, residente in provincia di Lodi ma domiciliato in città, era arrivato in ospedale con un’ambulanza, presentando lesioni riconducibili a una rissa avvenuta la sera precedente in viale Sant’Ambrogio.

I militari hanno raggiunto l’Area 2 del pronto soccorso, dove il 43enne era già stato sedato dal personale sanitario ma era ancora particolarmente agitato. Durante l’accertamento medico il dottor del pronto soccorso, responsabile di turno, ha trovato all’interno di una calza dell’uomo un coltello da disosso da macellaio, lungo 29 cm, di cui 15 cm di lama. L’arma è stata posta immediatamente sotto sequestro. Il 43enne è stato successivamente sedato nuovamente e vincolato alla barella per motivi di sicurezza.

Una volta identificato è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere e l’arma sequestrata è stata trattenuta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.