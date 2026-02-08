Allerta frane per domani in montagna e alta collina

allerta meteo gialla nel territorio piacentino per la giornata di domani, lunedì 9 febbraio. Il possibili fenomeni franosi nelle zone montane e di alta collina della provincia di Piacenza. Scatta l’nel territorio piacentino per la giornata di domani,. Il bollettino regionale di allerta meteo-idrogeologica e idraulica n. 018/2026 segnala una criticità perdella provincia di Piacenza.

In particolare, l’allerta riguarda le aree di montagna piacentino-parmense (zona G1) e l’alta collina piacentino-parmense (zona G2) dove, pur in assenza di eventi meteorologici significativi, potrebbero verificarsi smottamenti localizzati su versanti già caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili.

Secondo quanto indicato nel documento diffuso dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, non sono previste precipitazioni rilevanti tali da determinare criticità diffuse, ma il rischio resta legato alla stabilità dei terreni, soprattutto nelle zone interne della provincia, dove l’equilibrio dei versanti può risultare compromesso anche senza piogge intense.

Nessuna criticità, invece, è segnalata per la bassa collina e la pianura piacentina (zone H1 e H2), che rimangono in stato di allerta verde.

L'allerta è valida per l'intera giornata. Le autorità raccomandano attenzione negli spostamenti, in particolare lungo le strade collinari e montane, e invitano i cittadini a segnalare eventuali situazioni di pericolo. Il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore da parte degli enti competenti.