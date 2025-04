Arrestati tre uomini sopresi a rubare cavi di rame

Tentano il colpo in un capannone dismesso, ma finiscono in manette. Mattinata movimentata sabato, 26 aprile, a Sariano di Gropparello, dove i carabinieri hanno arrestato tre uomini sorpresi a rubare cavi di rame da un edificio industriale di una ditta non più operativa.

Il blitz è scattato poco dopo le 11.30, quando la segnalazione di un urto in atto ha messo in allerta i militari. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gropparello con il supporto dei colleghi di Lugagnano. In pochi minuti le pattuglie sono arrivate sul posto, trovando i ladri ancora all’opera, intenti a tranciare i cavi e a caricarli su un autocarro. In manette sono finiti tre uomini rispettivamente di 31, 27 e 43 anni, tutti disoccupati, due dei quali residenti fuori provincia.

Oltre ai cavi di rame, i carabinieri hanno sequestrato anche l’autocarro usato per il furto e diversi arnesi da scasso.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno, i tre sono stati accompagnati ai rispettivi domicili, dove resteranno agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.