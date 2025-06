Feto ritrovato, l'Asl: «Bagno pulito, potrebbe essere stato portato dall'esterno»

«Non è incompatibile che il feto sia stato portato da fuori al pronto soccorso cittadino, perché il bagno era pulito. Inoltre, considerato che si tratta di un feto che potrebbe avere tra le 27 e le 30 settimane, è ipotizzabile pensare che possa essere nato vivo».

E' quanto emerso dalla conferenza stampa dell'Azienda sanitaria locale in seguito al ritrovamento di un feto in un cestino del pronto soccorso di Piacenza , tenuta da Franco Federici, direttore del presidio unico dell’Ausl di Piacenza.Il ritrovamento del feto, in un sacchetto depositato in un cestino, è stato fatto da una addetta alle pulizie che «insospettita dal peso del cestino e dalla presenza di sangue, lo ha aperto e ha fatto la drammatica scoperta. Sono subito intervenuti un medico e una infermiera e successivamente un ginecologo e un pediatra per verificare se il feto aveva ancora segni vitali. Purtroppo, non dando segni di vita, il locale è stato chiuso e sono state avvisate le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria». «Durante la notte non ci sono state anomalie o richieste particolari al pronto soccorso», ha spiegato ancora Federici.