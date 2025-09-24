Attacco alla Flotilla, oggi presidio in piazza San Francesco

Il Comitato Piacenza per Gaza ha convocato per questo pomeriggio un presidio urgente in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. Appuntamento in piazzetta San Francesco, dalle 17 alle 19. «La mobilitazione - spiegano i promotori - arriva in risposta ai recenti e gravi attacchi subiti dalla Global Sumud Flotilla in acque internazionali. Le imbarcazioni, in missione umanitaria, sono state ripetutamente prese di mira da droni e ordigni, mettendo in grave pericolo la vita dei partecipanti. Il Comitato invita la cittadinanza a unirsi al presidio per mostrare solidarietà e chiedere un'azione immediata».

Il presidio sarà presente da oggi a venerdì in piazzetta San Francesco dalle 17 alle 19.