Attentato a Ranucci, la solidarietà dei giornalisti del Gruppo Libertà

I giornalisti del Gruppo Libertà esprimono la loro solidarietà al collega Sigfrido Ranucci per lo sconcertante gesto intimidatorio subito.

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre 2025 un ordigno ha infatti distrutto l'auto del giornalista di Report e della figlia parcheggiate all'esterno dell'abitazione a Pomezia (Roma) e potenzialmente messo a repentaglio l’incolumità di chi si fosse trovato a passare nella zona.

Non possiamo accettare che un giornalista coraggioso, impegnato da anni in un prezioso lavoro d’inchiesta sulla società italiana, sia vittima di tali intimidazioni. Ci sentiamo colpiti personalmente perché il diritto di cronaca e la libertà d’informazione si difendono ogni giorno sul campo, non solo con le grandi indagini di respiro nazionale ma anche raccontando in modo indipendente la realtà locale in tutti i suoi aspetti.