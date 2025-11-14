Auto contro un albero alle porte di Pontenure
Grave incidente sulla Via Emilia. Traffico in tilt e soccorritori di Croce Bianca e di Croce Rossa sul posto assieme all'auto infermieristica del 118
Redazione Online
|1 ora fa
Grave incidente alle porte di Pontenure sulla Via Emilia. A quanto si è appreso è coinvolta almeno un'auto finita fuori strada contro un albero. Sul posto ambulanze della Pubblica Assistenza Croce Bianca, della Croce Rossa di Cadeo e auto infermieristica del 118 nonché i carabinieri. Traffico rallentato.