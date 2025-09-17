Incastrato dopo lo schianto in Tangenziale a Fiorenzuola, grave un 48enne

La motrice stradale contro cui si è scontrata l'auto - © Vigili del fuoco

Lo scontro frontale tra la sua auto e la motrice di un camion è stato violentissimo. È ora in gravissime condizioni un 48enne, di nazionalità indiana, residente nel Bresciano, rimasto coinvolto in un incidente stradale alle 18 di mercoledì lungo la tangenziale di Fiorenzuola. l’uomo si è scontrata frontalmente con la motrice. La dinamica è ora al vaglio della polizia locale di Fiorenzuola.

L'automobilista è rimasto incastrato nell’abitacolo e liberato dai vigili del fuoco di Fiorenzuola. Dopo le prime cure da parte dei soccorritori del 118 giunti con un’auto infermieristica e un’ambulanza della Pubblica assistenza è stato portato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi.

Il conducente della motrice è stato portato al Pronto soccorso di Piacenza per accertamenti sanitari, ma non è in pericolo di vita.

La tangenziale è rimasta chiusa al traffico fino attorno alle 20 e la circolazione deviata su percorsi alternativi.



I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Fiorenzuola con l’ausilio dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola per rilievi e viabilità.