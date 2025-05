Blackout in zona stradone Farnese: «Siamo rimasti senza luce per un'ora»

«Siamo senza luce ormai da un'ora». Diverse le chiamate arrivate stamattina, martedì 27 maggio, al centralino di Libertà dalla zona dello stradone Farnese.

I disagi riguarderebbero principalmente scuole, negozi e uffici. Si tratterebbe di un blackout a macchia di leopardo soprattutto in via Landi, via San Vincenzo e via San Siro.

«Il centralino dell'Enel mi ha assicurato che stanno intervenendo, ma temo sia un guasto importante. Almeno questa è l'impressione che ho avuto», racconta il titolare di un bar.

«Ho percorso a piedi buona parte dello stradone ed erano tutti senza corrente. L'Enel assicura che in breve sarà tutto risolto», conferma un altro lettore di Libertà che si è rivolto al giornale per segnalare il disagio.

Dopo le 10,45 la corrente è tornata a singhiozzo, poi la situazione si è normalizzata.

In tarda mattinata altre segnalazioni di blackout prolungati sono arrivate dalla zona Farnesiana.