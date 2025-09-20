Bloccato di notte tra le rocce: escursionista dà l'allarme dai monti di Zerba

Resta bloccato al buio tra le rocce sui monti di Zerba. E' accaduto a un escursionista piacentino di 35 anni anni che, nella serata di sabato 20 settembre, ha dato l'allarme e sono scattate subito le ricerche. Il tratto di sentiero che stava percorrendo è franato impedendogli di proseguire. L'uomo stava salendo da Rovaiolo Vecchio in direzione di Zerba lungo il sentiero Cai 125, quando giunto a metà strada ha trovato l'ostacolo. Lo stanno raggiungendo gli uomini del Soccorso Alpino, ma le operazioni di recupero si annunciano lunghe e impegnative.