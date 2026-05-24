Borgonovo, nasce la “Ciclabile delle meraviglie”: installate le sagome di Alice nel Paese delle Meraviglie

La pista ciclabile tra Borgonovo e Bruso è stata ribattezzata "Ciclabile delle meraviglie". A renderla tale sono stati i ragazzi dell’Endo Fap don Orione di Borgonovo insieme ai compagni e alle compagne del Polo superiore Volta. I primi hanno messo a disposizione le loro competenze in fatto di meccanica e conoscenza di come si lavora il metallo. I secondi la loro fantasia e la loro capacità di intrattenere.

Ne sono nate cinque sagome di metallo che i ragazzi del corso di meccanica dell’Endo Fap hanno ideato riproducendo i personaggi della nota fiaba di Lewis Carrol, Alice nel paese delle meraviglie. Cinque sagome che l’altra mattina sono state posizionate lungo il percorso ciclopedonale per ricordare a tutti di non perdere mai la capacità di guardare anche il lato più fantasioso e gioioso della vita.