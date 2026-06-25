Borgonovo, ultimatum sul nido: accordo o sarà battaglia legale
La ditta ha fino al 18 luglio per rispondere alla proposta di mediazione del Comune dopo i 157 giorni di ritardo sul cantiere
Mariangela Milani
|38 minuti fa
L'asilo nido di Borgonovo: i bimbi sono entrati lo scorso marzo - © Libertà/Mariangela Milani
Ha tempo fino al prossimo 18 luglio la ditta Quadrifoglio srl per decidere se accettare o meno la proposta di accordo bonario formulata dal Comune di Borgonovo nel tentativo di evitare una causa legale legata alla realizzazione del nuovo asilo nido.
La controversia è nata dopo che l’impresa ha avanzato una richiesta aggiuntiva di 281mila euro rispetto all’importo inizialmente concordato per l’esecuzione dell’opera.
Dopo tre incontri tra i rappresentanti della ditta e quelli dell’amministrazione comunale, i tecnici dell’ente hanno elaborato una proposta di mediazione che tiene conto sia delle rivendicazioni dell’azienda sia delle osservazioni avanzate dal Comune.
Il documento è stato trasmesso alla società, che ora dispone di 45 giorni di tempo per esprimersi. Le possibilità sono tre: accettare l’accordo, respingerlo oppure non fornire alcuna risposta.
In quest’ultimo caso la proposta decadrebbe automaticamente, aprendo la strada a un possibile contenzioso tra le parti sulla vicenda legata alla costruzione del nuovo nido cittadino.