Borgonovo, ultimatum sul nido: accordo o sarà battaglia legale

Ha tempo fino al prossimo 18 luglio la ditta Quadrifoglio srl per decidere se accettare o meno la proposta di accordo bonario formulata dal Comune di Borgonovo nel tentativo di evitare una causa legale legata alla realizzazione del nuovo asilo nido.

La controversia è nata dopo che l’impresa ha avanzato una richiesta aggiuntiva di 281mila euro rispetto all’importo inizialmente concordato per l’esecuzione dell’opera.

Dopo tre incontri tra i rappresentanti della ditta e quelli dell’amministrazione comunale, i tecnici dell’ente hanno elaborato una proposta di mediazione che tiene conto sia delle rivendicazioni dell’azienda sia delle osservazioni avanzate dal Comune.

Il documento è stato trasmesso alla società, che ora dispone di 45 giorni di tempo per esprimersi. Le possibilità sono tre: accettare l’accordo, respingerlo oppure non fornire alcuna risposta.

In quest’ultimo caso la proposta decadrebbe automaticamente, aprendo la strada a un possibile contenzioso tra le parti sulla vicenda legata alla costruzione del nuovo nido cittadino.