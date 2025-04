Cadono massi, un altro stop sulla Strada della Val d'Aveto

Cadono massi sulla strada e un altro tratto della Provinciale della Val d'Aveto finisce chiuso al transito. L'interruzione è stata disposta dalla Provincia nella mattinata di giovedì 24 aprile per il tratto della Sp 586R compreso tra la località Bosco Grande e la galleria artificiale della Madonnina del Roccione, in Comune di Ferriere.

Le grosse pietre precipitate hanno fortemente danneggiato le barriere di protezione, ma fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose. «Data la situazione di dissesto ancora in atto, al momento non è possibile il ripristino della circolazione» fa sapere il servizio Viabilità della Provincia, i cui tecnici sono subito intervenuti.

Nei prossimi giorni, dopo un attento monitoraggio, saranno stabiliti i tempi e i modi con cui sarà ripristinata la circolazione.