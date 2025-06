Carabinieri, il bilancio: «In aumento truffe informatiche e reati dei minorenni»

La festa per il 211esimo anno dalla fondazione dell’Arma dei carabinieri è in programma giovedì 5 giugno alle 10 a Palazzo Farnese, un modo per celebrare l’appuntamento con la gente e tra la gente, per questo il comandante provinciale Pierantonio Breda ha invitato la cittadinanza a partecipare all’evento. L’ingresso deve avvenire entro le 9.45.

In vista della festa sono stati presentati i dati dell’attività dell’ultimo anno. Sono stati circa 10mila i reati, il 10 percento è rappresentato dalle truffe informatiche che crescono in seguito all'aumento delle interazioni via internet al quale non corrisponde un aumento della consapevolezza. Nel corso dell’ultimo anno i militari hanno incontrato oltre mille cittadini nei paesi della provincia e oltre quattromila studenti per incontri di prevenzione.

Sono in aumento anche i furti con destrezza, 34 le violenze sessuali,107 le rapine. Gli arresti sono stati 171, oltre duemila le denunce.

I reati legati al codice rosso sono stati 311, lo scorso anno furono 304, crescono gli atti persecutori, stabili i maltrattamenti. Aumentano i reati commessi dai minorenni, sei sono stati denunciati per rapina e 11 per lesioni. Alcuni arrivano da province limitrofe.

Il perno dell'attività dell'Arma riguarda la prevenzione. Sono oltre due milioni i chilometri percorsi dai carabinieri nell’ultimo anno nel territorio piacentino, 110mila le persone e i mezzi controllati. Quasi ogni giorno, una persona viene trovata in possesso di arnesi da scasso, coltelli o stupefacenti.