«Cento lupi nel Piacentino: una ventina di branchi monitorati sul territorio»

Un centinaio di lupi, suddivisi in circa venti branchi, popolano oggi il territorio piacentino. A fornire la stima è stata l’assessora alla tutela degli animali Serena Groppelli, intervenuta oggi in consiglio comunale in risposta a un’interrogazione della consigliera Gloria Zanardi di Fratelli d’Italia.

«La presenza del lupo nel territorio provinciale di Piacenza è un fenomeno conosciuto, studiato e monitorato da tempo dagli enti competenti», ha spiegato Groppelli, sottolineando che si tratta di «un processo naturale di ricolonizzazione legato all’abbandono di aree montane, alla rinaturalizzazione dei boschi e all’aumento delle prede selvatiche disponibili». L’assessora ha aggiunto che «non esistono reintroduzioni artificiali del lupo e i numeri puntuali a scala comunale non sono scientificamente attendibili, data l’ampiezza dei territori dei branchi e i frequenti spostamenti degli individui». Groppelli ha precisato che «il monitoraggio ufficiale resta in capo a Ispra, Regione Emilia-Romagna e carabinieri forestali, non al Comune». E ha ribadito: «La presenza del lupo non coincide automaticamente con una situazione di pericolo per l’uomo, nonostante sia comprensibile l’impatto emotivo di un incontro. La sicurezza resta una priorità, ma va accompagnata da informazione corretta e comportamenti responsabili».

Nel suo intervento, Zanardi ha sottolineato le preoccupazioni dei cittadini: «Mi sono arrivate segnalazioni sulla presenza costante e numerosa di lupi ad esempio nella zona di Sant’Antonio, anche vicino ad abitazioni. Queste circostanze provocano paura tra i residenti, perché i lupi possono costituire un pericolo, soprattutto per gli animali d’affezione. Negli ultimi tre anni, nel Piacentino, sono stati registrati 99 episodi di predazioni, uccisioni o attacchi.