Ciclista urtata da un'auto, attimi di paura in via Calciati

Ha riportato una frattura al piede ed è stata soccorsa dal personale del 118

Ermanno Mariani
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
Una donna di trent'anni è stata urtata da un'auto Panda mentre era in sella alla sua bicicletta: è accaduto giovedì 4 verso le 19 in via Calciati, nei pressi del supermercato Esselunga.
Ha riportato una frattura al piede e per fortuna secondo quanto è stato possibile apprendere non si trova in pericolo di vita.
Sul posto, i soccorritori del 118 e la polizia municipale per i rilievi. 

