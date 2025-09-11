Cittadella, nuovo round il 6 novembre

Grana piazza Cittadella, e adesso? Dopo il decreto del giudice Antonino Fazio, che ha confermato la sospensiva sulla penale per i ritardi del cantiere ma ha demandato a un altro giudice la trattazione di merito sulla diffida del Comune a Piacenza Parcheggi per le garanzie bancarie non aggiornate, resta da capire quale sarà la strategia legale di Palazzo Mercanti, che ha già annunciato reclamo.

Tra tante incertezze, l’unico punto fermo – oltre al cantiere bloccato – è l’udienza fissata per il 6 novembre davanti a un giudice onorario (Got) del tribunale civile di Piacenza. Un appuntamento che, con ogni probabilità, si rivelerà interlocutorio, comportando un ulteriore allungamento dei tempi. La ragione è semplice: i giudici onorari in Italia hanno competenze definite e non possono occuparsi di tutte le materie. In ambito civile, ad esempio, sono esclusi i procedimenti societari, concorsuali e del lavoro; inoltre esistono limiti di valore economico delle cause. È proprio questo il nodo del caso Cittadella: a controversia dovrebbe passare a un magistrato togato, che subentrerà nella trattazione dopo la fase istruttoria affidata al collega onorario.

Nel frattempo, il centrodestra torna ad attaccare l’amministrazione Tarasconi, richiamandosi ai passaggi più critici delle motivazioni depositate dal giudice Fazio.