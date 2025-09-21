Trafitto all'addome durante una rissa notturna in centro: grave un 26enne

Un giovane è stato accoltellato all’addome e a una gamba durante una rissa tra sudamericani scoppiata nella notte tra venerdì e sabato tra via Nasali Rocca e via Nasolini. Il ragazzo, un operaio colombiano di 26 anni residente a Piacenza, è stato portato d’urgenza all’ospedale, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. I medici si sono riservati la prognosi.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato ferito in via Nasalli Rocca. Dopo l’aggressione, è riuscito a fuggire percorrendo via Nasolini, per poi accasciarsi sullo Stradone Farnese, nei pressi della Cavallerizza, in una pozza di sangue.

Alcuni passanti intorno alle 4 lo hanno notato a terra e hanno subito chiamato i soccorsi. Trasportato d’urgenza all’ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico, oggi le sue condizioni risultano in miglioramento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile, che hanno avviato le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.