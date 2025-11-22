Cominciano le Feste, Piacenza accende l'albero di piazza Cavalli

Conto alla rovescia per l'accensione delle luminarie e dell'albero di Natale della città: l'appuntamento è in piazza Cavalli, sabato 22 novembre alle 18, ma già dalla mattinata saranno aperte le bancarelle del tradizionale mercatino, che sino al 24 dicembre accoglieranno curiosi e visitatori all'ombra di Palazzo Gotico dalle 10 alle 20 nei weekend e nei festivi, dalle 10 alle 19 dal lunedì al venerdì. Presenti anche le casette della solidarietà, dedicate alle associazioni di volontariato e promozione sociale.

Le attività di animazione cominceranno intorno alle 16 di sabato pomeriggio, quando Babbo Natale e il suo elfo aiutante apriranno i festeggiamenti nel villaggio di piazza Cavalli grazie a "I Brucaliffi", mentre alle 17 andrà in scena l'esibizione della scuola di danza New Happy Dance, tra ritmi latini e swing. Nel frattempo, partirà anche l'itinerario in musica della Banda Ponchielli, che dalle 16.45 percorrerà Corso Vittorio Emanuele, con una prima fermata in largo Battisti per poi raggiungere, da via Sant'Antonino e via Chiapponi, piazza Duomo per una seconda tappa a sette note. Infine, lungo via XX Settembre il tragitto finale per arrivare in tempo di fronte al Municipio, dove la sindaca Katia Tarasconi, gli assessori della Giunta comunale, le autorità cittadine e i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte nelle iniziative natalizie saranno pronti ad applaudire l'accensione dell'albero e della tenda di luci sulla piazza nonché, a seguire, "la carrozza incantata" trainata da due Unicorni volanti, a cura de "iTalento".