Coppia sbalzata dalla moto dopo lo schianto con un'auto, lei è grave

Un uomo e una donna sono rimasti feriti nello schianto tra la moto su cui viaggiavano e un'auto. E' il bilancio di un incidente è avvenuto verso mezzogiorno a Fiorenzuola all'altezza della località Felina. La coppia in sella alla moto è stata sbalzata a terra mentre la moto è finita semidistrutta. Lei è stata trasportata in eliambulanza in condizioni gravissime all'ospedale Maggiore di Parma. Seriamente ferito, ma non in pericolo di vita, è invece l'uomo, trasportato in ambulanza all'ospedale di Piacenza. Lievemente ferita la conducente della vettura coinvolta. Sul posto, con l'elisoccorso, mezzi della Croce Rossa di Cadeo e della Pubblica assistenza di Cortemaggiore inviati anch'essi dal 118.