Corso e Facsal, i residenti si ribellano: «Locali fracassoni, vogliamo dormire»

Non ci stanno a essere classificati “anti-movida”. «Noi non abbiamo nulla contro i locali che animano le serate piacentine. Solo ci piacerebbe che fossero più rispettosi delle nostre esigenze. In sintesi, vorremmo riuscire a dormire prima delle due di notte».

Un gruppo nutrito di residenti di Corso Vittorio Emanuele e del Pubblico Passeggio tornano a farsi sentire: puntano il dito contro alcuni locali della zona, in particolare il circolo Belleri di corso Vittorio Emanuele e il Bar Gonzi di via IV Novembre, «colpevoli di tormentare le nottate dei cittadini con musica ad altissimo volume e serate piene di gente».

Sull’altro fronte i rispettivi titolari replicano, cercando di smorzare i toni: «Noi abbiamo sempre cercato di apportare modifiche e insonorizzazioni per creare meno disagio possibile e infatti tantissimi vicini ci riconoscono questa attenzione: magari in una zona così densa di movida, il rumore è anche una summa delle attività» spiega Nicola Curtarelli.