Crolla un albero, residente sotto shock: «Ero passata poco prima»

Una residente di via Poggiali è sotto shock dopo il crollo improvviso di una Sofora del Giappone nel giardino del condominio in cui abita, probabilmente a causa del forte vento che soffiava nella serata di sabato 21 giugno. La donna racconta di essere uscita, quella sera, con il cane alle 20.15, quando la pianta era ancora in piedi, e di averla trovata spezzata in due al ritorno, un’ora e mezza dopo. «Potevo restare sotto, la sfioro ogni giorno», racconta, mostrando la mano tremante. L’albero, imponente e classificato come monumentale, si è schiantato senza causare feriti, ma ha generato grande apprensione.

Nei giorni scorsi un’agronoma aveva ispezionato la pianta, ma la sua relazione non è ancora stata consegnata. L’amministratore condominiale conferma le verifiche passate da parte di tecnici. I Vigili del fuoco sono intervenuti nella mattina seguente per mettere in sicurezza l’area. «A me pare marcia dentro» conclude la residente, sollevando dubbi sulla stabilità dell’albero e chiedendo chiarezza sulle responsabilità.