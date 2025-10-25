A Corte tagli in giardini e viali: «Alberi diventati pericolosi»

«La sicurezza delle persone viene prima di tutto». Così l’assessore Stefano Rancan spiega la scelta dell’amministrazione comunale di procedere con un intervento di abbattimento di alcuni alberi e di manutenzione straordinaria del verde per complessivi 39mila euro. La ditta Organika, a cui sono stati affidati i lavori, ha iniziato l’intervento ieri mattina, partendo da una delle zone più sensibili di Cortemaggiore, perché maggiormente frequentata, soprattutto da bambini: i giardini pubblici in fronte all’edificio scolastico.

«L’area è vincolata dalla Soprintendenza - spiega Rancan - a cui sarà inviata una relazione tecnica motivando la necessità di procedere con urgenza ad abbattere un acero americano (Acer negundo) pericolante nei pressi del passaggio pedonale delle scuole elementari, come su indicazioni dettate da una professionista, l’agronomo specialista in fitopatologia Emanuela Torrigiani. Si procederà poi con la rimozione del secco, eliminando tutti i rami morti, rimasti appesi, a rischio caduta». Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni per concludersi in un paio di settimane, è stato riferito. Le zone dove gli operai andranno ad agire sono: il cimitero di Cortemaggiore, via Galluzzi, via Mattei e la frazione Chiavenna Landi.