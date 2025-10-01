Abbordaggio Flotilla, corteo dalla stazione al centro storico per la causa palestinese

Circa duecento manifestanti pro Palestina mercoledì 1 ottobre hanno protestato davanti alla stazione ferroviaria e poi in centro storico, sotto lo sguardo delle forze dell’ordine.

Slogan e bandiere per sensibilizzare l’opinione pubblica dopo la notizia dell’abbordaggio della Flotilla.

Il corteo dalla stazione ha raggiunto il centro.

Giovedì 2 il copione si ripeterà ai Giardini Margherita nel pomeriggio.

Il corteo verso il centro

Mercoledì mattina era stato tutto previsto nella sala Cattivelli del municipio: con Flotilla sotto attacco dall’esercito israeliano, il Coordinamento per Gaza Piacenza aveva infatti annunciato che sarebbe sceso subito in piazza. E così è stato.