Addio a Luigi Bertuzzi, storico sindaco di Coli

Lo storico sindaco di Coli, Luigi Bertuzzi, è mancato all'alba di questa mattina, tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno, all'età di 86 anni. Bertuzzi era stato alla guida del comune dell’Alta Valtrebbia in vari mandati, dal 1976 al 2009. Negli ultimi anni era stato consigliere comunale, ma si era dovuto dimettere nel 2021 a causa dei problemi di salute: se non fosse stato per quelli, altrimenti, non avrebbe mai rinunciato alla res publica. Insegnante alle Magistrali, ha speso la sua vita anche per la politica locale ed era esponente della Democrazia Cristiana. Le sue spoglie saranno esposte nella sala consiliare del municipio di Coli questo pomeriggio, dalle ore 16.