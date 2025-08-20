Addio a Tarcisio Moia, pilastro della Compagnia Arcieri Aurora

La Compagnia Arcieri Aurora ha perso uno dei suoi più grandi pilastri. Tarcisio Moia, fondatore del sodalizio di tiro con l'arco, è scomparso a 86 anni di età lasciando una profonda sensazione di tristezza in tutti i soci. «Una figura che ha rappresentato una vera e propria colonna portante del tiro con l’arco tradizionale a Piacenza – ha raccontato l'attuale presidente Roberto Fava – ho avuto la fortuna di conoscere Tarcisio oltre trentotto anni fa, quando muovevo i primi passi in questo sport e ancora non avevo la patente. Ogni sabato pomeriggio e domenica mattina trascorrevamo ore nel bosco, dove “Il Tarci” aveva con cura allestito sagome di animali in 3D, create con materiali di riciclo e finemente decorate per apparire più vere che mai. Un maestro silenzioso, capace di infondere vita e anima in ogni dettaglio del suo lavoro. La sua dedizione ha segnato la storia del tiro con l’arco a Piacenza, lasciando un’eredità tangibile che vivrà per sempre nella memoria di tutti gli arcieri piacentini, tanto quanto le sue incisioni sulle nostre faretre».