Allarme bomba, le forze dell'ordine chiudono la Muntà di Ratt

Allarme bomba alla Muntà di Ratt. Pattuglie di carabinieri e polizia locale questa sera hanno transennato l'area in cima alla popolare scalinata di via Mazzini dopo la segnalazione di un cittadino. Qualcuno ha notato una strana scatoletta di forma cilindrica su un colonnotto nelle immediate vicinanze della statua che ricorda i piacentini che andarono a combattere nella guerra di Spagna contro la dittatura di Franco, un monumento già vandalizzato in passato. Per precauzione è stato chiesto l'intervento degli artificieri. Il tutto sarebbe in relazione alla annunciata apertura della sede di Forza Nuova prevista domani in via Atleti Azzurri d'Italia con la presenza del leader nazionale Roberto Fiore.