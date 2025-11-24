Allarme pioggia gelata: «Massima prudenza alla guida»

Rischio pioggia gelata sui monti piacentini. Lo rende noto la Provincia di Piacenza, aggiungendo che "il Servizio Viabilità raccomanda massima prudenza alla guida, in particolare lungo le strade provinciali situate a partire dai 600 metri di altitudine".

L’Ente di via Garibaldi ha svolto lo spargimento del sale Sulle strade di sua competenza, efficace in caso di gelate e di neve, ma non in caso di pioggia gelata. "Pertanto, la prudenza è essenziale".