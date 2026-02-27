Asp Azalea, 12 nuove Panda: il parco auto sale a 26 mezzi
Mariangela Milani
|1 ora fa
L'azienda pubblica Asp Azalea ha rinnovato il proprio parco auto. Con l'arrivo di 12 Fiat Panda nuove di zecche è ora possibile coprire tutte le esigenze del personale, come le assistenti domiciliari costrette fino a poco tempo fa a utilizzare le proprie auto (tramite apposite coperture assicurative) per raggiungere gli anziani. Le 12 Fiat Panda consentono di portare a 26 i mezzi oggi in dotazione all’azienda pubblica di servizi alla persona, nata dalla fusione tra ex Andreoli di Borgonovo con l’ex Albesani di Castel San Giovanni. Le 12 Fiat Panda, tutte di colore bianco riconoscibili dalla scritta Asp Azalea sulle fiancate, resteranno a disposizione del personale per una media di tre, quattro anni, tanti quanto dura il noleggio a lungo termine siglato di recente, grazie ad una convenzione riservata alle pubbliche amministrazioni.
