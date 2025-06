Auto ribaltata a La valle di Gropparello, a bordo madre e figlia di quattro anni

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di mercoledì 4 giugno sulla provinciale 10 in località La Valle, nel territorio del comune di Gropparello. Per cause in corso di accertamento un'auto - con a bordo una donna, di origini romene e residente nel milanese, e la figlia di quattro anni - si è ribaltata. Fortunatamente non hanno riportato lesioni, ma sono stati comunque portate al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale, i vigili del fuoco di Fiorenzuola, la pubblica assistenza di Carpaneto e l'eliambulanza, che non si è resa necessaria. Presenti anche i carabinieri di Lugagnano e Gropparello per i rilievi.