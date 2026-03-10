Autovelox non localizzato in precedenza nulla la multa per passaggio con il rosso
Il giudice accoglie il ricorso perché il Comune doveva individuare prima di installarli i punti di collocazione dei rilevatori (lo ha fatto dopo)
Gustavo Roccella
|1 giorno fa
Uno degli incroci in città con impianto semaforico dove sono installate telecamere che rilevano i passaggi con il rosso
Una multa per passaggio al semaforo rosso rilevata dal “vigile elettronico” annullata per mancata individuazione del posizionamento della telecamera che andava preliminarmente effettuata dal Comune con specifico atto formale. E’ l’esito di una vicenda processuale che ha visto soccombente Palazzo Mercanti con conseguente penalizzazione per le casse dell’ente. Per quanto di entità modesta - in questo caso si tratta di 43 euro di contributo unificato da rifondere all’automobilista ricorrente -, la normativa prevede che il Comune assuma un provvedimento per stanziare a l’importo a copertura dell’uscita contabile.
Si chiama “debito fuori bilancio”, solitamente accorpati in un pacchetto con più voci.
