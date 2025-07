Un ragazzino di 13 anni in sella alla bicicletta si è scontrato con un'auto in via Cavallotti a Borgonovo, nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio. Al volante un uomo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'auto medica e l'eliambulanza, oltre alla polizia locale. Il giovane è stato trasportato a Parma.