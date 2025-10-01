Borgonovo, pallone e decoro. La sindaca: «Giocate nel fossato della rocca»

Basta pallonate in piazza Garibaldi e sul sagrato della Collegiata con il monumento ai caduti e il portone della chiesa utilizzati come porte da calcio. L’amministrazione comunale di Borgonovo, con due diverse ordinanze, ha vietato il gioco della palla in due luoghi simbolo del paese: piazza Garibaldi e l’area antistante la Chiesa Maggiore.

«Più volte – dice la sindaca Monica Patelli – abbiamo invitato i ragazzi a utilizzare il fossato della rocca, protetto dalle mura e dove peraltro esiste anche una zona a prato». Il mondo dei social si è subito diviso tra favorevoli e contrati. «Una settimana fa ho preso una pallonata mentre salivo in via Roma con la macchina» scrive un utente della pagina Facebook del comune. «I bambini hanno sempre giocato a pallone nelle piazze e nei giardini pubblici, non vedo perché vietarlo» scrive invece un altro utente. «Nessuno - sostiene Patelli – è contrario a far giocare i bambini ma bisogna contemperare il diritto a giocare con quello alla sicurezza e al mantenimento del decoro attorno ad alcuni luoghi che non possono essere utilizzati come porte da calcio».