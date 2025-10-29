Borgonovo perde la "signora del gelato"

Borgonovo ha perso la “signora del gelato”. Assunta Simonetta, scomparsa a 88 anni, ha rappresentato un pezzo di storia del paese. Il suo nome, e quello del marito Giuseppe Bergami, era legato soprattutto al gelato che veniva servito nel bar Simonetta di via Moretta.

Era la Borgonovo degli anni Ottanta e quel bar era diventato famoso per le sue coppe gelato. All’epoca, erano davvero rari i bar che servivano al tavolo coppe decorate con ombrellini e piccoli ornamenti. Se ne contavano forse tre in tutta la provincia. Erano gli anni dei juke box e delle compagnie di giovani che si spostavano da un locale all’altro. Anni in cui Assunta e il marito, Giuseppe Bergami scomparso nel 2021, avevano intuito che il gelato poteva diventare un elemento distintivo del loro bar.