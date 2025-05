Borgonovo, riapre la piscina. Termine lavori entro fine mese

La piscina di Borgonovo è pronta a riaprire i battenti. Entro la fine del mese si concludono i lavori di restyling "lampo" che erano stati disposti nelle settimane scorse, per rimettere a norma il vecchio impianto. Entro la fine di maggio la parte di lavori necessari ad assicurare la riapertura della vasca verrà completata. In tempo utile per la stagione dei tuffi ormai alle porte. Tutto il resto dei lavori, non strettamente necessario, verrà rimandato a settembre.