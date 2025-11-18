Liberta - Site logo
Borgonovo, scontro tra due auto: soccorse due donne

Una delle due macchine ha strisciato contro il muro di cinta della vetreria, finendo la sua corsa poco più avanti

Redazione Online
|2 ore fa
Borgonovo, scontro tra due auto: soccorse due donne
1 MIN DI LETTURA
Incidente stradale a Borgonovo, nella mattinata di  martedì 18 novembre. Due le auto coinvolte, una delle quali ha strisciato contro il muro di cinta della vetreria, finendo la sua corsa poco più avanti.
Due donne sono state soccorse dal personale del 118.

