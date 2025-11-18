Borgonovo, scontro tra due auto: soccorse due donne
Una delle due macchine ha strisciato contro il muro di cinta della vetreria, finendo la sua corsa poco più avanti
Redazione Online
|2 ore fa
Incidente stradale a Borgonovo, nella mattinata di martedì 18 novembre. Due le auto coinvolte, una delle quali ha strisciato contro il muro di cinta della vetreria, finendo la sua corsa poco più avanti.
Due donne sono state soccorse dal personale del 118.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Castel San Giovanni, schianto nella rotonda: auto distrutta contro il monumento degli alpini
2.
Le aprono lo sportello dell'auto, lei reagisce e li mette in fuga
3.
In Val Rosello si coltivano i funghi per la prima volta: «Il profumo dei nostri boschi»
4.
Professore aggredito da uno studente, interviene la polizia