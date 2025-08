Cade dalla finestra mentre la sta riparando: grave un 57enne

A trovarlo, riverso a terra, è stato un vicino di casa, ieri mattina, mentre andava al lavoro, nella corte dove s’affacciano diversi appartamenti, nella zona di via Sarmato a Borgonovo, tra i campi di pomodoro e vicino al bivio per Berlasco. All’inizio, d’istinto, ha pensato al peggio, mentre chiamava disperato il 112: invece per fortuna l’uomo, un 57enne, respirava ancora, nonostante fosse caduto dalla finestra, da un’altezza di tre metri, poco prima delle 6 di ieri. Il ferito, che ha riportato un grave trauma cranico, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Parma, dopo i primi soccorsi del personale dell’autoinfermieristica da Castelsangiovanni e dell’automedica da Piacenza, supportati dai volontari della Croce rossa di Borgonovo.

I carabinieri della Compagnia di Piacenza stanno cercando di capire cosa possa essere successo: secondo una prima ricostruzione, non si tratterebbe di una caduta volontaria, ma l’uomo, che lavora nella vicina Sarmato, sarebbe precipitato mentre stava cercando di sistemare la finestra. «A quell’ora purtroppo stavamo quasi tutti dormendo, non abbiamo visto nulla. Solo, in lontananza, abbiamo sentito aprire le finestre all’alba», spiegano alcuni tra i vicini di casa. «Se chi l’ha trovato non fosse andato al lavoro... non oso immaginare...».