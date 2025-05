Cade in bici sulla rotonda, momenti di apprensione per un 12enne

Momenti di apprensione per un ragazzino in bicicletta caduto a terra all'altezza della rotonda di via Calciati, via Conciliazione, Corso Europa e via Manzoni.

Sul posto l'ambulanza e due pattuglie della polizia locale per i rilievi e per regolare la circolazione.

I soccorritori hanno medicato un 12enne che fortunatamente se l'è cavata con lievi ferite. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.