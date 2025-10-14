“Caduti sul Lavoro”, inaugurata la palestra completamente rinnovata
Grazie ai fondi del Pnrr. Ammonta a 844mila euro l’intervento festeggiato dagli studenti e dalle maestre alla presenza del pallavolista della Gas Sales, Simon Robertlandy.
Elisabetta Paraboschi
|2 ore fa
La «Caduti sul Lavoro» può tornare ad allenarsi in sede. La scuola elementare ha festeggiato l’inaugurazione della sua palestra, rinnovata da cima a fondo grazie ai fondi del Pnrr: ammonta a 844 mila euro l’intervento festeggiato dagli studenti e dalle maestre alla presenza delle autorità e anche del pallavolista della Gas Sales Bluenergy Volley Simon Robertlandy. Il taglio del nastro, fatto dalla sindaca Katia Tarasconi, ha visto la presenza dell’assessore allo sport Mario Dadati e del vicesindaco del Comune di Piacenza Matteo Bongiorni.
«Questa palestra rinnovata è frutto del lavoro di due amministrazioni - spiega Bongiorni - la candidatura Pnrr era stata avanzata nel 2022 per questa struttura che ne aveva bisogno. È stato fatto un rinnovamento completo da cima a fondo su infissi, pavimentazione, impiantistica. La palestra circa 300 alunni ed è il primo tassello di un Pnrr che ha fatto lavorare molto gli uffici in questi anni, ma è una partita che inizia a dare i propri frutti».
Soddisfatta anche la scuola, come conferma la referente del plesso Mariarosa Losi: «La palestra era molto vecchia, molto rovinata ed è stato un intervento lungo - sottolinea - siamo stati quasi due anni senza palestra però il Comune ci ha dato la possibilità di andare al Centro Farnesiana e abbiamo avuto delle lezioni di nuoto gratuite. È venuto incontro alle nostre esigenze, ma senza palestra è stato problematico per tante classi: finalmente l’abbiamo e siamo contentissimi».
Gli articoli più letti della settimana
1.
Sfruttamento della prostituzione, 40enne piacentino arrestato in Oltrepò
2.
«Ha detto di averla spinta giù»: la testimonianza che scuote il processo per la morte di Aurora
3.
Nuovo ospedale, ecco i tre colossi. Investimento da 296 milioni
4.
I sette cani e i sei gatti di Daniela ora cercano una nuova casa