“Caduti sul Lavoro”, inaugurata la palestra completamente rinnovata

La «Caduti sul Lavoro» può tornare ad allenarsi in sede. La scuola elementare ha festeggiato l’inaugurazione della sua palestra, rinnovata da cima a fondo grazie ai fondi del Pnrr: ammonta a 844 mila euro l’intervento festeggiato dagli studenti e dalle maestre alla presenza delle autorità e anche del pallavolista della Gas Sales Bluenergy Volley Simon Robertlandy. Il taglio del nastro, fatto dalla sindaca Katia Tarasconi, ha visto la presenza dell’assessore allo sport Mario Dadati e del vicesindaco del Comune di Piacenza Matteo Bongiorni.

«Questa palestra rinnovata è frutto del lavoro di due amministrazioni - spiega Bongiorni - la candidatura Pnrr era stata avanzata nel 2022 per questa struttura che ne aveva bisogno. È stato fatto un rinnovamento completo da cima a fondo su infissi, pavimentazione, impiantistica. La palestra circa 300 alunni ed è il primo tassello di un Pnrr che ha fatto lavorare molto gli uffici in questi anni, ma è una partita che inizia a dare i propri frutti».

Soddisfatta anche la scuola, come conferma la referente del plesso Mariarosa Losi: «La palestra era molto vecchia, molto rovinata ed è stato un intervento lungo - sottolinea - siamo stati quasi due anni senza palestra però il Comune ci ha dato la possibilità di andare al Centro Farnesiana e abbiamo avuto delle lezioni di nuoto gratuite. È venuto incontro alle nostre esigenze, ma senza palestra è stato problematico per tante classi: finalmente l’abbiamo e siamo contentissimi».