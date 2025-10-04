Camion carico di pomodori perde una ruota e blocca Castello
Si rompe un mozzo lungo viale Marconi. Sul posto la polizia locale, che ha sanzionato il conducente
Mariangela Milani
|1 ora fa
Il camion fermo dopo aver perso una ruota
Un autoarticolato Volvo Truck carico di pomodori ha perso una ruota mentre transitava lungo il trafficatissimo viale Marconi. Il mezzo proveniva da Castelsangiovanni e nell'effettuare una svolta a sinistra verso il viale ha perso la ruota a causa della rottura di un mozzo. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli, ma le ripercussioni sul traffico sono state pesanti.
L’autoarticolato è rimasto per un'ora fermo al centro della carreggiata. Sul posto la Polizia Locale di Borgonovo con il comandante Riccardo Marchesi. La causa più probabile del guasto, è riconducibile ad un sovraccarico, motivo per cui il conducente, un 34enne di origine moldava, è stato sanzionato con circa 250 euro di sanzioni, 6 punti decurtati e ritiro di patente e carta di circolazione.