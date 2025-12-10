Castello, addio all'ex sindaco Tramelli

Si è spento dopo una lunga malattia, all’età di 79 anni, Achille Tramelli, ex sindaco di Castel San Giovanni tra il 1985 e il 1988. Tramelli a Castel San Giovanni in epoca craxiana era stato un esponente di spicco del Partito socialista. Nei primi anni Settanta divenne inoltre segretario del circolo Acli di Castel San Giovanni. Oltre a questo Tramelli, dall’inizio degli anni Sessanta, aveva militato nella Castellana Calcio di cui era stato capitano. Oltre ad essere stato un giocatore, con un trascorso nelle giovanili del Lecco, al termine dell’attività agonistica aveva allenato allievi, juniores, under 18 della Castellana di cui era diventato direttore tecnico della prima squadra nei campionati di promozione e prima categoria. Come sindaco socialista promosse la riqualifica di piazza XX Settembre, per come la si vede ora, e la costruzione della piscina scoperta.