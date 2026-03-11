Castello, basta bivacchi: chiusi gli accessi al parcheggio delle Cupole

Basta bivacchi e utilizzi impropri. Gli accessi al parcheggio sotterraneo del centro commerciale Le Cupole di Castel San Giovanni sono stati chiusi con due serrande. Entra solo chi è in possesso della chiave. Dopo la chiusura del supermercato Sigma, che in quel parcheggio ha la proprietà di una novantina di posti auto, e dopo le ripetute segnalazioni dei residenti di bivacchi e atti di vandalismo a causa della presenza di bande di giovani che stazionavano nei locali interrati, è stato deciso di sbarrare definitivamente gli ingressi. Entrano solo i proprietari di posteggio muniti di chiave.