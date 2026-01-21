Castello, la stazione è ancora al buio. Rfi: guasto risolto in settimana

La stazione dei treni di Castel San Giovanni resta ancora, in parte, al buio. Il disservizio che da diversi mesi ormai ha lasciato senza luce intere zone della stazione, e per qualche tempo anche parti del piazzale antistante, non è ancora stato completamente risolto. Dopo numerose lamentele dei pendolari, e diversi solleciti da parte dell’amministrazione comunale, i tecnici di RFI, Rete ferroviaria italiana, sono intervenuti. "I tecnici hanno rilevato problemi di dispersione in diversi punti – fa sapere RFI -. Sono in corso lavori per risolvere la situazione, che però si è rivelata più complessa del previsto. Crediamo però che entro fine settimana il guasto sarà risolto in via definitiva e tutte le parti della stazione saranno di nuovo illuminate". Nel frattempo ieri sera la parte antistante l'ingresso risultava di nuovo illuminato.

Altro motivo di malcontento la mancata messa in funzione dell'ascensore. "Entro l’estate – fa sapere RFI – l’ascensore verrà messo in funzione, non appena i lavori al marciapiedi saranno definitivamente conclusi"