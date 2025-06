Castello, limite dei 30 in via Grazioli. Rialzi in arrivo

Lungo via Grazioli è entrato in vigore il limite dei 30 chilometri orari. In contemporanea sono stati posizionati alcuni cordoli in plastica che delimitano quelli che dovranno diventare rialzi definitivi. Due saranno posizionati lungo la via, a una quindicina di metri di distanza l’uno dall’altro. Verranno realizzati al centro della carreggiata e avranno lo scopo da un lato di restringere la larghezza della strada, e dall’altro di creare una sorta di piano di appoggio per i pedoni intenti ad attraversare in corrispondenza delle zebre. Un’altra sarà a forma di goccia, all’imbocco della via all'incrocio con via Malvicino, per indurre, anche in questo caso, a ridurre la velocità.

In passato i residenti avevano raccolto firme per chiedere provvedimenti, stufi di verdere le auto sfrecciare sotto le loro abitazioni.