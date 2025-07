Castello, scontro sul futuro dell’ex sede Ausl

Al posto dell’ex sede Ausl di via Giordano Bruno meglio un parcheggio o un’area verde? Due proposte del tutto differenti su cui maggioranza e minoranza tornano a confrontarsi. Da un lato la maggioranza, a riprova della bontà del proprio progetto che vorrebbe la creazione di un posteggio in pieno centro città, porta elementi come la necessità di creare posti auto per sanarne la cronica mancanza a servizio del centro storico. Dall'altra il gruppo Piacere Castello porta a riprova della sua proposta, un'area verde in ideale continuità con la Collegiata mentre il parcheggio verrebbe realizzato al posto dell'attuale campo giochi di via I Maggio, la necessità di realizzare spazi di socialità in centro storico.

Quale proposta è la migliore?

La maggioranza contesta i costi, ritenuti eccessivi, dell'operazione pensata da Piacere Castello, mentre quest'ultimo ritiene l'idea di un parcheggio in via Giordano Bruno un inutile appesantimento del traffico in centro città.