Ciclista di 25 anni travolta da un'auto a Barriera Milano

Ragazza in sella a una bicicletta falciata da un’auto a Piacenza. È accaduto giovedì 7 agosto, poco prima delle 19, a Barriera Milano.

Pare che la ciclista, una ragazza peruviana di venticinque anni, provenisse dal viadotto sul Po e si sia immessa a Barriera Milano, quando è sopraggiunta un’automobile condotta da un settantenne piacentino che, per cause da chiarire, l’ha travolta.

La ragazza è stata portata da un’ambulanza della Croce Rossa all’ospedale. Fortunatamente, nell’incidente ha riportato ferite non gravi. Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta la polizia locale con una pattuglia.