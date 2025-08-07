Thursday, August 7

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Thursday, August 7

Seguici

Ciclista di 25 anni travolta da un'auto a Barriera Milano

La ragazza ha riportato ferite non gravi. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge

Ermanno Mariani
August 7, 2025|2 ore fa
La polizia municipale e l'ambulanza a Barriera Milano dove è stata investita la 25enne
La polizia municipale e l'ambulanza a Barriera Milano dove è stata investita la 25enne
1 MIN DI LETTURA
Ragazza in sella a una bicicletta falciata da un’auto a Piacenza. È accaduto giovedì 7 agosto, poco prima delle 19, a Barriera Milano.
Pare che la ciclista, una ragazza peruviana di venticinque anni, provenisse dal viadotto sul Po e si sia immessa a Barriera Milano, quando è sopraggiunta un’automobile condotta da un settantenne piacentino che, per cause da chiarire, l’ha travolta.
La ragazza è stata portata da un’ambulanza della Croce Rossa all’ospedale. Fortunatamente, nell’incidente ha riportato ferite non gravi. Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta la polizia locale con una pattuglia.  

Gli articoli più letti della settimana