Cittadini in piazza bloccano il cantiere. «Mai visto il progetto»

Partono i lavori di rifacimento della piazza ma nessuno sembra al corrente del progetto: così ieri mattina, a Ottone, alcuni cittadini - tra cui anche diversi commercianti - sono scesi in piazza Vittoria per protestare contro l’apparente silenzio dell’amministrazione comunale sull’aspetto della nuova futura piazza, rifiutando di spostare le proprie auto e, di fatto, impedendo alla ditta esecutrice di posizionare il cantiere.

Una situazione potenzialmente esplosiva e dai toni accesi che ha visto l’intervento dei carabinieri e della polizia locale, risoltasi con molto buon senso, senza violenze. Però le polemiche sono solo all’inizio.