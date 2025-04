Classi in esubero al Volta di Castello, saranno ospitate in oratorio

La parrocchia di Castel San Giovanni potrebbe andare in soccorso del Polo superiore Volta. Quattro classi in esubero del liceo Volta, che da settembre non troveranno spazio all'interno dei locali di via Nazario Sauro, potrebbero essere ospitati in oratorio. Se ne è avuta notizia durante una seduta del consiglio comunale. "Si tratta di alcuni locali al momento non utilizzati dell’oratorio" ha annunciato la sindaca Valentina Stragliati.

"I locali – ha proseguito – sarebbero idonei anche perché non vengono utilizzati al mattino, motivo per cui l’attività scolastica non si sovrapporrebbe a quella della parrocchia". Mercoledì 30 aprile ci sarà un ulteriore sopralluogo per definire ulteriormente i dettagli di quello che pare essere la soluzione al momento più sostenibile.